Европейский союз по-прежнему обеспокоен тем, что продолжающиеся нарушения свободы передвижения по Лачинскому коридору затрагивают права человека в Нагорном Карабахе, в том числе права на здоровье, образование и питание.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте ЕС.

«ЕС призывает власти Азербайджана и всех ответственных лиц гарантировать свободу и безопасность передвижения по [Лачунскому] коридору в соответствии с Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года и выполнять решение Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года. ЕС призывает Азербайджан и Армению продолжать участие в диалоге, в том числе на уровне глав государств. Мы рассчитываем на продолжение мирного процесса при поддержке председателя Европейского совета Шарля Мишеля», — говорится в заявлении.