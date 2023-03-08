Конгрессмен США Фрэнк Паллоне призвал своих коллег в Палате представителей выделить Армении 100 миллионов долларов и Арцаху 50 миллионов долларов.

Как сообщает Арменпресс, Фрэнк Паллоне направил письмо председателю подкомитета по ассигнованиям на зарубежные операции Палаты представителей, в котором также призвал выделить 2 миллиона долларов на разминирование, ограничить военную помощь США правительству Азербайджана, а также оказать давления на Азербайджан с целью освобождения армянских военнопленных, которые должны были быть освобождены в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 г.

В своем письме Паллоне также обратил внимание на бесчеловечную и незаконную блокаду Лачинского коридора со стороны Азербайджана, которая продолжается уже три месяца. В письме он подчеркнул, что армянский народ Нагорного Карабаха находится на пороге гуманитарного кризиса, который грозит долгосрочными последствиями для безопасности региона.

В письме говорится, что блокада Лачинского коридора и продолжающееся ограничение доступа к медицинским товарам, продуктам питания и товарам первой необходимости создали «непреодолимые потребности», и на данный момент помощь, предоставляемая правительством США, совершенно недостаточна.