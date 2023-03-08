Старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луис Боно посетил Мемориал в Цицернакаберде и почтил память жертв Геноцида армян.

Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства США в Армении.

В заявлении посольства говорится, что на встречах с премьер-министром Николом Пашиняном, заместителем министра иностранных дел Ваге Геворкяном, секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном, Луис Боно подтвердил готовность США к участию в двустороннем и многостороннем форматах, а также помочь Армении и Азербайджану с партнерами-единомышленниками в достижении прочного и всеобъемлющего мира.

Он подчеркнул необходимость свободного и открытого коммерческого и частного передвижения по Лачинскому коридору. Луис Боно также посетил Мемориал в Цицернакаберде, чтобы почтить память жертв Геноцида армян.