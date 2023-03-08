Мы здесь не для того, чтобы навязывать формулировки, навязывать условия какой-либо из сторон: мы пытаемся способствовать миру.

Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью с «Азатутюн» сказал старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луис Боно, коснувшись роли США в армяно-азербайджанском урегулировании.

По словам дипломата, роль США в нынешнем армяно-азербайджанском процессе заключается не в том, чтобы быть посредником. «Мы здесь не для того, чтобы навязывать формулировки, навязывать условия какой-либо из сторон. Мы пытаемся способствовать миру. Я имею в виду, что мы хотим, чтобы стороны сами разрабатывали формулировки, условия, принимали их вместе. Они должны решить это между собой, потому что любой долгосрочный, устойчивый и сбалансированный мир должен исходить от самих сторон. Это не может исходить от третьей стороны, извне», — отметил Боно.