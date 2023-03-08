Евросоюз никогда не хотел вступать в конкуренцию в процессе армяно-азербайджанского мирного урегулирования.

Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с азербайджанскими СМИ заявил спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар.

«Для нас никогда не было «брюссельского процесса против другого процесса». Проще говоря, мы хотим оказать поддержку миру между Арменией и Азербайджаном. И наша позиция в этом плане всегда заключалась в том, что кто бы ни был внешним актором, если они хотят его поддержать и заинтересованы в этом, мы будем рады работать с ними и координировать с ними этот процесс. В этом смысле мы никогда не хотели никакого конкурентного процесса. Потому что это просто не наша цель», — подчеркнул Клаар.