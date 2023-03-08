Спецпредставитель Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар отмечает, что председатель Европейского совета Шарль Мишель хочет снова провести трехстороннюю встречу с лидерами Армении и Азербайджана.

«Встреч в Брюсселе не было какое-то время. Подход председателя Мишеля заключается в том, что возвращение двух лидеров в Брюссель, несомненно, будет иметь важное значение. Потому что речь идет не только о Брюсселе – на протяжении последних нескольких месяцев лидеры Армении и Азербайджана не провели ни одной встречи», — как сообщает Арменпресс, в беседе с азербайджанскими СМИ сказал Клаар.