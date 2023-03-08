Католикос Всех Армян Гарегин Второй направил поздравительное послание по случаю Международного женского дня.

Об этом сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

«В этот праздничный день 8 марта, полный пробуждения весны, из Первопрестольного Святого Эчмиадзина мы приносим наши благословения и поздравления нашим матерям, сестрам и дочерям и с благодарным сердцем чтим их самоотверженные и любящие усилия в обеспечении благополучия, быта семейной жизни, а также их похвальный вклад в дело государства и в различных сферах общественной жизни.

Дорогие матери и сестры, благодаря вашей преданности семье и Родине сохраняются и передаются из поколения в поколение наши национальные традиции, благодаря вашему заботливому воспитанию вырастают достойные дети нации и Церкви, которые своими подвигами и самопожертвованием становятся героями на переломных вехах нашей истории, а также в дни Арцахской войны и сейчас являются священной миссией национальной обороны.

Сегодня наш долг – неустанным трудом обеспечить безопасное и мирное будущее нашей страны, сплоченным духом поддержать находящийся в блокаде в Арцахе наш народ, проявить особую заботу и внимание к нашим раненым детям и семьям павших героев», — отмечается в послании.

Католикос Всех Армян пожелал также, чтобы Господь укрепил женщин непоколебимыми в вере, добрых делах и добродетелях и даровал им счастливые дни.