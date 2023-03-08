В Армении есть закрытые автодороги. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Спасательной службы МВД Армении, автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, закрыты․

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.