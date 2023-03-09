Развитие атомной энергетики имеет приоритетное значение для правительства Армении, что указано также в Стратегии развития атомной отрасли страны до 2040 года. В этом смысле Мецаморская АЭС является на сегодня системообразующим элементом армянской энергетической системы, а главный принцип, заложенный в нее еще в советское время – ее экспортоориентированность, которая выстраивалась на мощности Армянской атомной станции.

Этот принцип сохранился также в годы независимости нашей страны. Однако без АЭС реализация этой стратегии невозможна, поскольку Армения не обладает такими источниками энергии, которые позволяли бы предлагать электроэнергию по низкой цене для выхода на другие рынки. И это при том, что мы активно вовлечены в реализацию энергетического коридора «Север-Юг», который должен связать Иран, Армению, Грузию и Россию.Поэтому власти страны прилагают все усилия для обеспечения безопасного функционирования действующей Атомной электростанции, в связи с чем на нашей АЭС была осуществлена программа по продлению срока эксплуатации второго энергоблока до 2027 года.

На днях было проведено совещание на территории ААЭС с участием премьер-министра Никола Пашиняна, в ходе которого главе правительства был представлен доклад о деятельности станции за 2022 год. Прежде всего было отмечено, что Армянская АЭС впервые после 1995 года, когда был перезапущен второй энергоблок, работает на 100% тепловой мощности вместо 92%. Что касается проекта повторной пролонгации срока эксплуатации второго энергоблока ААЭС, то он находится в процессе реализации. На сегодня уже разработана и согласована с Комитетом по регулированию ядерной безопасности концепция проекта повторной пролонгации, подготовлен также проект решения правительства, благодаря которому будет запущен процесс, а все работы будут выполнены в 2023-2026 годах. В результате ожидается, что второй энергоблок ААЭС можно будет безопасно использовать до 2036 года.

На совещании были также затронуты перспективы энергетической стратегии Республики Армения, которая предусматривает развитие производства низкоуглеродной энергетики до 2040 года посредством как ядерной, так и возобновляемой энергии.

Комфортные условия для бизнеса

Если говорить языком цифр, то доля альтернативной энергетики в общем энергобалансе страны с учетом увеличения объемов потребления должна составить как минимум 30% к 2036 году. Правда, и сейчас Армения находится в пределах этой цифры, а растущее потребление при вводе новых мощностей сохранит это соотношение.Однако у правительства весьма амбициозные планы в сфере солнечной энергетики, удельный вес которой в энергобалансе предусмотрено нарастить до 2030 года с нынешних 0,3% до 15%.

Вопрос в том, что, несмотря на существенное удешевление технологий в этой области, строительство солнечных станций, в частности, фотовольтаических, требует немалых капитальных затрат. Поэтому все проекты в этой сфере рассчитаны на частных инвесторов, но при этом государство прилагает максимум усилий для того, чтобы создать комфортные условия для бизнеса.

Для улучшения инвестиционной привлекательности сферы несколько лет назад у нас были приняты законодательные изменения, согласно которым государство обязуется в течение 20 лет полностью закупать электроэнергию, произведенную на крупных станциях, мощностью свыше 1 МВт. А Комиссия по регулированию общественных услуг Армении установила тариф для солнечных станций, мощностью до 1 МВт, в размере 42,645 драма за кВтч без НДС. С этого момента был дан старт развитию сферы солнечной энергетики и производители электроэнергии, так называемые системные или коммерческие станции, смогли на договорных началах сбывать энергию «Электрическим сетям Армении».

Наряду с этим были приняты законодательные поправки, позволившие владельцам автономных станций до 150 киловатт-часов (домовладельцам или предприятиям, установившим солнечные станции для собственных нужд) продавать избыточную энергию в национальную сеть, а предприятиям — получать налоговые скидки за использование солнечной энергии. По мнению экспертов сферы, не будь такой возможности, сфера не достигла бы нынешних высот.Согласно официальной статистике, производство электричества за счет энергии солнца в стране выросло с 0,4 млн кВт часов в 2017 году до 56,5 млн кВт часов в 2020 году и 89,6 млн. кВт часов в 2021-м.

Крупнейшая солнечная станция на старте

Учитывая столь привлекательные с точки зрения действующего законодательства условия, интерес к местной сфере солнечной энергетики со стороны международников неуклонно растет. Тем более, что потенциал сферы, исходя из наших природно-климатических условий, довольно высок.

Самым крупным проектом, который планируется реализовать на основе государственно-частного партнерства, является на сегодня строительство солнечной станции «Айг-1» мощностью 200 мегаватт, которая будет располагаться недалеко от общины Талин Арагацотнской области. Она станет крупнейшей солнечной электростанцией в стране, а ее производительность будет лишь наполовину меньше мощности крупнейшего энергопроизводителя Армении — Мецаморской атомной электростанции․ Старт предквалификационному конкурсу правительством был дан в конце мая 2020 года, а сам тендер был объявлен в рамках предложенного эмиратской компаний Masdar инвестиционного проекта.

В конце ноября 2021 года по итогам конкурса правительство Армении подписало соглашение с компанией Masdar о строительстве «Айг-1», в соответствии с чем последняя стала бенефициаром 85% акций, а остальные 15% акций перешли Фонду государственных интересов ANIF. Электричество, производимое на станции, по подсчетам ANIF, будет дешевле, чем на Мецаморской АЭС, учитывая тот факт, что компания гарантировала тариф в 0,0290 долларов без учета НДС за 1 кВт/ч электроэнергии. По планам, станция будет сдана в эксплуатацию в 2025 году, а объем вложенных средств составит порядка 200 млн долларов.

Для строительства «Айг-1» предоставили земельные участки

На днях в ходе заседания правительства было принято решение о том, что земельный участок общей площадью 169,8614 га, принадлежащий общине Талин, будет передан в дар Республике Армения и закреплен за Комитетом по управлению госимуществом Министерства территориального управления и инфраструктур. Далее, до 12 марта 2023 года, Комитет по управлению госимуществом должен обеспечить госрегистрацию земельных участков, после чего в течение семи рабочих дней обеспечить передачу имущества в уставный капитал ЗАО «Фонд государственных интересов Армении» — ANIF.

Ранее, в июне 2021 года правительством было принято решение предоставить земельные участки общей площадью 377,4495 га в пользование компании Masdar для реализации проекта «Айг-1». В нынешнем же решении Кабмина отмечается, что в целях решения первоочередных проблем общины Талин, а также для выполнения работ капитального значения на данном этапе планируется выделить 350 млн драмов. Так, в ряде населенных пунктов общины Талин запланировано проведение работ по асфальтированию на сумму около 140 млн драмов, плюс реализация капитальных ремонтно-строительных работ внутренних оросительных и питьевых сетей на сумму около 210 млн драмов.

В то же время правительство выразило готовность выделить на следующие этапы 350 млн драмов для решения приоритетных проблем общины, из которых около 100 млн драмов на ремонтно-строительные работы зданий детских садов, около 70 млн драмов на асфальтирование дорог общинного значения, а остальные 180 млн драмов — на работы по газификации ряда населенных пунктов общины Талин.

В ANIF, в свою очередь, отметили, что проект подтверждает приверженность правительства РА развитию возобновляемой энергетики, согласно которой планируется построить солнечные электростанции с общей установленной мощностью до 1 тысячи мегаватт, в том числе автономные, с целью увеличить до 2030 года долю производства солнечной энергии в общем объеме минимум до 15%.