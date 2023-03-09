Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 8 марта в Каире встретился с вице-премьером, министром иностранных дел и диаспоры Иордании Айманом аль-Сафади.

Министры иностранных дел обсудили вопросы двусторонней армяно-иорданской повестки дня, обменялись мнениями о перспективах развития взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

Арарат Мирзоян и Айман аль-Сафади коснулись вопросов расширения политического диалога, отметив важность взаимных визитов на высоком уровне и активного взаимодействия на международных площадках.

В повестке встречи были также вопросы региональной и международной безопасности.

Министр иностранных дел Армении представил своему иорданскому коллеге усилия армянской стороны в направлении нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, установления мира и стабильности в регионе.

В контексте сложившейся на Южном Кавказе ситуации с безопасностью и существующих вызовов министр Мирзоян счел недопустимыми спекуляции со стороны Азербайджана религиозным фактором, а также необоснованные попытки подорвать традиционно теплые отношения между Арменией и армянским народом и арабским миром:

Коснувшись блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, министр Мирзоян подчеркнул важность разрешения создавшейся в результате этого гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе и коридора в 2020 году и необходимость повторного открытия в соответствии с пунктом заявления от 9 ноября.