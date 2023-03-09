Армения настаивает на немедленной отправке международной миссии по установлению фактов в Нагорный Карабах и Бердзорский (Лачинский) коридор для предотвращения новой агрессии со стороны Азербайджана.

Второй раз за прошедшие со дня диверсионно-террористической вылазки ВС Азербайджана в Арцахе 5 марта и гибели троих арцахских полицейских МИД Армении выступает с призывом к международному сообществу направить в Нагорный Карабах и Бердзорский (Лачинский) коридор международную миссию по установлению фактов. И дело не только в самом факте террористического акта со стороны Баку, но и в том, что на его признание Минобороны России и МИД Франции алиевский режим разразился прямыми угрозами применения силы. Проще — угрозой новой войны против Арцаха под надуманными предлогами.

Так, 7 марта минобороны Азербайджана распространило очередное лживое сообщение о том, что якобы в тот же день колонна военной техники ВС Армении в сопровождении российских миротворцев прошла по дороге Степанакерт-Гайбалишен-Лисагор и по этой же дороге была осуществлена перевозка личного состава ВС Армении.

Это сообщение было распространено с целью введения в заблуждение международной общественности. Официально подчеркиваем, что эта информация является полностью ложной, не имеет и не может иметь под собой никакой фактической основы и не соответствует действительности, заявил МИД Армении.

«Подобными «громкими раскрытиями» Азербайджан пытается отвлечь внимание международной общественности:

от террористического акта, совершенного 5 марта вооруженными силами Азербайджана, в результате которого погибли трое сотрудников паспортной службы полиции МВД Нагорного Карабаха, один сотрудник получил ранения.

от невыполнения имеющего обязательную юридическую силу решения Международного суда, и от продолжения блокирования Лачинского коридора, несмотря на соответствующее решение Суда.

от факта невыполнения своих международных обязательств по Лачинскому коридору в рамках Трехстороннего заявление от 9 ноября 2020 года», — отмечает МИД Армении.

Армянское внешнеполитическое ведомство подчеркивает: «Для того, чтобы отвлечь внимание международного сообщества, Азербайджан принял политику распространения дезинформации и повышения напряженности, пытаясь создать фиктивную информационную базу для того, чтобы осуществить новую агрессию не только против Нагорного Карабаха, но и Республики Армения. При этом Азербайджан для того, чтобы «оправдать» свою политику, продолжает представлять Армению на Западе в качестве крайне пророссийской, а в России — крайне прозападной.

Армения неоднократно заявляла, что она не перевозила через Лачинский коридор каких-либо боеприпасов или военных товаров — как до блокады, так и после 12 декабря. Более того, мы подтверждаем, что Республика Армения не имеет армии в Нагорном Карабахе. Предложение Армении отправить международную миссию по установлению фактов в Нагорный Карабах, чтобы проверить подлинность этой информации, неоднократно отвергалась самим высшим руководством Азербайджана.

Еще раз подтверждая стремление Армении достичь мира в регионе, еще раз подчеркиваем необходимость немедленной отправки международной миссии по установлению фактов в Нагорный Карабах и Лачинский коридор для предотвращения новой агрессии со стороны Азербайджана и очевидных приготовлений Азербайджана подвергнуть народ Нагорного Карабаха этническим чисткам и геноциду».

Реакции международного сообщества на этот призыв пока нет. Посетивший же в эти дни регион старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе, американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Луис Боно сделал ряд примечательных заявлений.

Так, американский дипломат честно признал, что санкций против Азербайджана в связи с данной ситуацией ожидать не стоит. США, по его словам, будут продолжать настаивать на том, что Лачинский коридор должен быть свободным и открытым для коммерческого и частного транспорта. Но санкций не будет. «Сейчас не время для санкций. Я здесь, чтобы работать с обеими сторонами, вести их к миру. Санкции были бы контрпродуктивными. На данный момент это даже не рассматривается», — сказал он радио «Азатутюн».

Роль США в нынешнем армяно-азербайджанском процессе Боно определил не как посредника: «Мы здесь не для того, чтобы навязывать формулировки, навязывать условия какой-либо из сторон. Мы пытаемся способствовать миру. Я имею в виду, что мы хотим, чтобы стороны сами разрабатывали формулировки, условия, принимали их вместе. Они должны решить это между собой, потому что любой долгосрочный, устойчивый и сбалансированный мир должен исходить от самих сторон. Это не может исходить от третьей стороны, извне».

Мирное соглашение, сказал Боно, дабы быть устойчивым, прочным и сбалансированным, должно включать Нагорный Карабах, и США «полны решимости довести это до конца». Вопрос Нагорного Карабаха, по его словам, станет частью мирного процесса. «Думаю, обе стороны признали это. …Отмечу, что президент Алиев заявил в Мюнхене, что назначит кого-то для взаимодействия с представителями Карабаха. Полагаю, это уже произошло на прошлой неделе. И в обсуждениях, которые у меня были с ним, он указал на, что готов продолжать эти дискуссии. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на возможность работы со сторонами в этом направлении. Но это будет непросто. Это потребует много тяжелой работы и приверженности со всех сторон», — отметил американский дипломат, добавив, что после переговоров в Баку и Ереване он отправится в Вашингтон с пониманием того, что перспективы для мира в регионе есть. «Но это будет непросто. Это потребует обязательств с обеих сторон. Это потребует от обеих сторон доверия друг к другу, доверия в отношении того, что они выполнят свои обязательства и что они привержены делу мира. Это то, над чем мы работаем. Это не будет легким процессом. Но я уверен. Иначе меня бы здесь не было», — резюмировал Луис Боно.

Не стану расшатывать уверенность американского дипломата. Но не могу не заметить, что на таком фоне, как террористическая диверсия Азербайджана, убийство арцахских полицейских, блокада Арцаха, угрозы новой агрессией, вышеприведенные высказывания звучат уж очень странно.

Г-н Боно хочет сказать, что он не в курсе содержания т.н. «дискуссии» между Степанакертом и Баку, в ходе которой представитель Алиева пригрозил войной в случае отказа Арцаха от интеграции в Азербайджан? Не в курсе, что именно после этой «дискуссии» ВС Азербайджана по приказу Алиева предприняли террористическую диверсию на подступах к Степанакерту? Что авторитарно-террористический Азербайджан не способен обеспечить права и безопасность Арцаха и арцахцев?! Что речь вообще-то должна идти о праве народов, в данном случае арцахцев, на самоопределение, которое международное сообщество из своих меркантильных соображений предпочитает не применять в вопросе Арцаха?!

В этом контексте высказывания американского дипломата звучат как оправдание действий апшеронского диктатора и террориста. Остается только, чтобы Вашингтон заявил, что он не в курсе проводимой Алиевым армянофобской политики, внушения детям с малолетства ненависти к армянам, геноцида армянского населения в Азербайджане, многочисленных агрессий Азербайджана против Арцаха и Армении.

Какие еще преступления должен совершить Алиев, чтобы международное сообщество поняло, что с этим лживым недосултаном, закомплексованным диктатором, кровопийцей, террористом договариваться невозможно априори?!…