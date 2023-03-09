Шахматисты, представляющие Армению, продолжают выступления в индивидуальном первенстве Европы.

Как сообщает «Арменпресс», состоялись матчи 5-го тура чемпионата, проходящего в Сербии. Гроссмейстеры Габриэл Саркисян, Мануэл Петросян, Айк Мартиросян, Самвел Тер-Саакян, Роберт Ованнисян, Эмин Оганян завершили свои матчи вничью. Победу одержал лишь Шант Саркисян.

Габриэл Саркисян, Мануэл Петросян, Шант Саркисян имеют по 4,5 очка и отстают от лидера на одно очко.

Индивидуальный чемпионат Европы по шахматам среди мужчин проводится в швейцарском формате и состоит из 11 туров. Общий призовой фонд турнира составляет 100 000 евро. Армению в этом турнире представляют 13 шахматистов.