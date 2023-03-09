Конгрессмен США Брэд Шерман во время слушаний в подкомитете Палаты представителей по ассигнованиям на зарубежные операции в 2024 финансовом году призвал оказать населению Арцаха, находящегося в блокаде Азербайджана, прямую гуманитарную помощь.

Как сообщает «Арменпресс», Брэд Шерман напомнил, что армяне на протяжении тысячелетий жили в этом регионе, который Иосиф Сталин когда-то «злонамеренно» сделал частью Азербайджана.

«Следствием этого были ужасающие конфликты, в том числе и трехмесячная блокада армян, проживающих сейчас в этом регионе. Они остро нуждаются в гуманитарной помощи, и я надеюсь, что вы проявите щедрость и окажете гуманитарную помощь народу Арцаха», — сказал конгрессмен.

Как ранее сообщал «Арменпресс», сопредседатель комиссии по армянским вопросам Конгресса США Фрэнк Паллоне призвал своих коллег из Палаты представителей выделить 100 миллионов долларов Армении и 50 миллионов долларов Арцаху.