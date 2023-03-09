В условиях неоднократных провокаций и действий азербайджанской стороны направление международной миссии по установлению фактов в Нагорный Карабах и в Лачинский коридор становится все актуальнее.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь нападения диверсионной группы ВС Азербайджана в Арцахе, в результате которого погибли 3 офицера МВД Арцаха.

«В свете всего этого, становится все актуальнее направление международной миссии по установлению фактов в Нагорный Карабах и в Лачинский коридор для предотвращения новой агрессии со стороны Азербайджана и очевидных приготовлений Азербайджана к тому, чтобы подвергнуть народ Нагорного Карабаха этническим чисткам и геноциду, что выражается в невыполнении решений Международного суда по Лачинскому коридору, в военных провокациях и террористических действиях», — сказал премьер-министр.

Он вновь подтвердил стремление Армении к достижению мира в регионе и приверженность мирной повестке дня.

В результате нападения диверсионной группы ВС Азербайджана, совершенного 5 марта погибли 3 сотрудника Полиции МВД Арцаха, один получил тяжелые ранения.