Премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства коснулся теракта Азербайджана в Арцахе, совершенного 5 марта.

Как сообщает «Арменпресс», Пашинян напомнил, что в минувшее воскресенье подразделение ВС Азербайджана устроило засаду и напало на полицейских, которые на автомобиле «УАЗ» совершали служебную поездку из столицы Нагорного Карабаха Степанакерта в районы Хин Шен и Мец Шен. В результате, трое полицейских погибли, один был ранен.

Выразив соболезнования родным и сослуживцам погибших полицейских, Пашинян подчеркнул, что все трое родом из Нагорного Карабаха.

«Это обстоятельство становится особенно важным на фоне заявления, сделанного президентом Азербайджана на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля 2023 года. Президент Азербайджана признал в Мюнхене, что есть международное соглашение, согласно которому они с представителями армян Нагорного Карабаха должны обсудить вопрос их прав и безопасности. Он подчеркнул, что эти обсуждения они собираются вести с людьми, которые родились и жили в Нагорном Карабахе. В штабе миротворческих сил РФ в Нагорном Карабахе 1 марта состоялась первая встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана, и через четыре дня после этой встречи Азербайджан предпринял вышеописанную провокацию, которую вряд ли можно назвать иначе, как террористический акт. В результате теракта погибли трое граждан, родившихся в Нагорном Карабахе и имевших в Нагорном Карабахе семьи с 3, 2 и 1 детьми», — подчеркнул Пашинян.

По словам премьер-министра, совершая теракт, Азербайджан преследовал несколько целей: срыв переговоров, создание ложных доказательств о переброске оружия и боеприпасов из Армении в Нагорный Карабах, новых слухов и информационных потоков, которые будут прикрывать тот факт, что Азербайджан не выполняет решение Международного суда об открытии Лачинского коридора.

«Первая цель — прекратить дальнейшие переговоры с представителями Нагорного Карабаха и создать необходимый фон для новой военной провокации. В этой связи должен подчеркнуть, что вчера МИД Нагорного Карабаха сделал заявление, в котором выразил готовность продолжить переговоры с Азербайджаном. Это чрезвычайно важное утверждение. Считаю необходимым создание надежных международных механизмов для того, чтобы между Баку и Степанакертом происходил непрерывный и институциональный разговор, и это может стать действенной гарантией реализации вышеупомянутого международного соглашения.

Следующая цель провокации — создание ложных доказательств того, что из Армении в Нагорный Карабах переправляются оружие и боеприпасы. Эта тема важна для Азербайджана. Особенно после решения Международного суда ООН от 22 февраля, согласно которому суд однозначно и недвусмысленно отклонил просьбу Азербайджана о применении промежуточной меры против Армении по иску о размещении противопехотных мин. Этим отказом на нескольких международных площадках рухнули беспочвенные обвинения в адрес Армении по поводу мин. И это крайне важно. Азербайджан пытался представить инцидент 5 марта как свидетельство переброски оружия из Республики Армения в Нагорный Карабах, что не удалось по двум причинам. Во-первых, полицейский «УАЗ» не собирался в Степанакерт, а покинул Степанакерт, а во-вторых, нападение Азербайджана, а также траектория движения автомобиля «УАЗ» из Степанакерта к месту происшествия были засняты камерами Полиции МВД Нагорного Карабаха, из чего очевидно, что в машинах кроме документов и пистолетов больше ничего не было.

Следующей важной целью Азербайджана было следующее. Использование кровавого терроризма для формирования новых дискурсов, новых информационных потоков, которые будут освещать важный факт, что Азербайджан не выполняет решение высшей судебной инстанции — Международного суда ООН об открытии Лачинского коридора.

Напомню, что решением, имеющим обязательную юридическую силу, суд обязал Азербайджан принять все возможные меры для обеспечения бесперебойного передвижения граждан, транспортных средств и грузов через Лачинский коридор в обоих направлениях. Суд подчеркнул, что его решение для Азербайджана имеет обязательную юридическую силу. И это решение не выполняется уже 15 дней, и ответственность за это лежит исключительно на Азербайджане. И наоборот, Азербайджан идет на новые провокации для дальнейшего обострения ситуации в Нагорном Карабахе», — заключил Пашинян.