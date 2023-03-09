Бывший наставник сборной Украины по футболу Леонид Буряк, видимо, за отсутствием способности адекватно оценивать ситуацию, раскритиковал возглавляющего армянскую сборную Александра Петракова за… вызов в национальную команду Армении армянских футболистов, выступающих в России.

На столь неадекватное и наглое заявление Буряка Федерация футбола Армении к моменту подготовки материала никак не отреагировала.

«Слышал, что Петраков взял сразу нескольких игроков из российских клубов, из «Локомотива» и ещё откуда-то. Сложно это всё. Что говорят люди и что делают — это разные вещи. К сожалению, это наша действительность. Я тоже этого не пойму. Сложно сказать, чем руководствовался Петраков, особенно в той ситуации, в какой сейчас вся наша страна. Это всё чуть-чуть не воспринимается. Есть много других армянских футболистов, которые выступают в разных странах. В своё время ведь их сборная натурализовала и французов, и аргентинцев армянского происхождения. Честно говоря, я в шоке от всего этого. То, что творится сейчас, меня шокирует, на фоне нашей действительности», — приводит слова Буряка зарубежная пресса.

Нормальному человеку не чуть-чуть, а вообще трудно воспринять заявление Буряка, видимо, не воспринимающего, что его соотечественник тренирует сборную другой страны, которая, к счастью, никак не связана с Украиной. И вообще, мягко говоря, не очень этично совать свой нос в делах других, так как вполне можно наткнуться и на кое-что неприятное. Игнорирует ли Федерация футбола Армении Буряка или деликатно молчит — тоже пока не очень понятно. Будем надеяться — скорее первое.

На контрольный матч со сборной Кипра, намеченный на 28 марта в Ереване, в армянскую дружину из российских клубов вызваны Наир Тикнизян («Локомотив»), Хорен Байрамян («Ростов»), Эдуард Сперцян («Краснодар») и Георгий Арутюнян («Краснодар-2»).