На полях министерского заседания Совета Лиги арабских государств министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 9 марта в Каире провел встречу с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники выразили удовлетворение двусторонними отношениями и политическим диалогом на высоком уровне, основанными на многовековой дружбе между армянским и египетским народами. Стороны выразили уверенность, что состоявшийся в январе текущего года исторический визит президента Египта в Армению станет новым импульсом для расширения двустороннего сотрудничества.

Арарат Мирзоян и Самех Шукри обменялись мнениями о перспективах сотрудничества двух стран в торгово-экономической сфере, в сфере информационных технологий, туризма и в других отраслях. В этом контексте была подчеркнута важность проведения очередного, 6-го заседания армяно-египетской межправительственной комиссии и необходимость активизации деловых связей.

В ходе встречи были обсуждены вопросы международной и региональной безопасности и стабильности.

Министр Мирзоян представил своему коллеге последние развития в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, усилия армянской стороны по установлению мира и стабильности в регионе, а также эскалацию напряженности со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе в последние дни. Министр иностранных дел Армении подчеркнул, что Азербайджан продолжает блокировать Лачинский коридор, грубо нарушая свои же обязательства в рамках Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Коснувшись традиционно дружественных отношений Армении со странами арабского мира, министр Мирзоян счел неприемлемыми спекуляции на религиозном факторе и необоснованные попытки Азербайджана, которые имеют целью придать религиозный оттенок исключительно политическим и гуманитарным вопросам и ввести в заблуждение международную сообщество.

Стороны подчеркнули важность сохранения внимания международного сообщества к региону и конструктивного участия заинтересованных сторон.

Министр Мирзоян также представил своему египетскому коллеге процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией.