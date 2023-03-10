Поиск путей урегулирования ситуации вокруг Лачина и Нагорного Карабаха в целом продолжается.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что осуществляются соответствующие контакты с Арменией и Азербайджаном во взаимодействии с МИД России и при участии российских миротворческих сил.

“Поиск путей урегулирования ситуации вокруг Лачинского коридора и Нагорного Карабаха в целом продолжается”, — сказала Захарова.

Других подробностей она не сообщила.