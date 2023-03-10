Вице-премьер Тигран Хачатрян и руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян провели в правительстве совещание по вопросам обеспечения пожарной и технической безопасности действующих в Ереване бензозаправочных станций и их дислокации.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, во встрече приняли участие ответственные лица сферы и представители частных компаний.

Руководитель Инспекционного органа градостроительства, технической и пожарной безопасности Гарегин Хачатрян представил подробности о предварительных инспекциях на 209 АЗС и заключениях, полученных в результате пожарно-технических инспекций.

С учетом существующих в сфере проблем была подчеркнута необходимость изучения международных норм, возможных вариантов решения и альтернативных путей.

По словам Тиграна Хачатряна, регулирования сферы должно быть такими, чтобы не были игнорированы угрозы человеческой жизни, а также быть понятными и применимыми для организаций, осуществляющих деятельность в сфере.

Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, в свою очередь, подчеркнул важность социальной ответственности во всех сферах и отметил, что безопасность человека не должна быть на втором плане.

Была достигнута договоренность о продолжении обсуждения, чтобы понять, что нужно сделать для решения первоочередных проблем, и полноценно их реализовать.