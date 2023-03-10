Россия подчеркивает необходимость соблюдения Баку и Ереваном всех положений трехсторонних договоренностей, в том числе положений об использовании Лачинского коридора.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отвечая на вопрос о новых угрозах, озвученных Азербайджаном в адрес Арцаха, Захарова сказала: «Воинственная риторика с любой стороны контрпродуктивна, она не помогает продвижению мирной повестки. Мы исходим из того, что Баку и Ереван должны неукоснительно соблюдать все положения трехсторонних договоренностей на высшем уровне, в том числе касательно безопасности в Нагорном Карабахе и использования Лачинского коридора. Мы считаем, что деэскалация нынешней ситуации способствовало бы активное участие официального Еревана в поиске взаимоприемлемых развязок», — отметила Захарова.