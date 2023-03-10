9 ноября 2020 года, после подписания Трехстороннего заявления Армения-Россия-Азербайджан, район Карвачар (Кельбаджар), где находится монастырский комплекс Дадиванк, принадлежащий Армянской Апостольской церкви, перешел под контроль Азербайджана. Тем не менее, Армянской Апостольской церкви удалось продолжать служение в осажденном монастыре.

После войны духовенство уехало в Дадиванк и оставалось там в течение месяцев без каких-либо гарантий безопасности. Они живут в блокаде уже более двух лет. Спустя месяцы после войны, в конце весны 2021 года, Азербайджан прекратил сотрудничество с российскими миротворческими силами, в одностороннем порядке закрыв вход в монастырь для армян-христиан. До этого в воскресных мессах могло участвовать ограниченное число паломников.

Восстановление

Монте, Паргев Србазан, Овсеп Овсепян, Артур Алексанян, Норайр Даниелян, Вртанес Србазан, Морук Рафо… отец Ованнес перечисляет своих боевых друзей. Будучи настоятелем Гандзасара, в 1993 году он вместе с ними участвовал в боях за Дадиванк.

«Когда мы вошли сюда, весь монастырский комплекс был превращен в хлев. Здесь держали скот, и было около полуметра навоза. Мы с ребятами убрали все, начали потихоньку все восстанавливать, камень за камнем», — вспоминает отец Ованнес. Полное восстановление монастыря началось в 2015 году, когда Арцахская епархия направила отца Ованнеса в Дадиванк в качестве настоятеля с заветом полностью восстановить его. Здесь он прослужил 5 лет. Священник рассказал, что в восстановлении монастыря участвовали все, от простых людей до благотворителей и воинов.

«Вот так исторический Дадиванк стал настоящим действующим монастырским комплексом, где крестили и венчали наших армян. Каждое воскресенье служили мессу. Через год, с 2016 года стала действовать большая церковь Сурб Ншан».

Дадиванк является одним из более чем 1300 монастырей и церквей, когда-либо построенных в Арцахе, и имеет особое значение. Это объясняется наличием часовни IV века и мощей святого Дади.

В Дадиванке есть 4 церкви, также 7 часовен, которые находятся вокруг монастыря, но за пределами основной территории.

Блокада

Согласно Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года о прекращении огня, Карвачар должен был быть передан Азербайджану 15 ноября, однако по соглашению сторон срок был продлен еще на 10 дней. 25 ноября отец Ованнес, повинуясь приказу Католикоса, покинул Дадиванк.

«Это было ночью 24 ноября, Высочайшим повелением Святейший Патриарх сказал: «Вы должны уйти». Я ответил: «Нет, Ваше Преосвященство, как я и обещал, я не уйду 15 ноября, не уйду 25-го. Я уйду отсюда через несколько дней». Он сказал: «Говорю тебе, уходи скорее, забирай свою семью и уходи».

Дорога, ведущая к Сотку, была заполнена азербайджанскими грузовиками и военной техникой.

«Они двигались перед нами, а мы проезжали между ними. Я доехал, а пограничные двери закрылись. Если бы они узнали, что в этих двух машинах были я и моя семья, мы стали бы для них лакомым кусочком, желанным кусочком», — вспоминает отец Ованнес.

На встрече с настоятелем Первопрестола ему сообщили, что он уже не имеет права возвратиться, его жизнь будет угрожать опасность.

«Я пережил необъяснимое мгновение, — вздохнул святой отец, — вот и все»…

Он своей замене дал завет сохранить монастырь в том виде, в каком он был передан им, не допустить проникновения азербайджанцев и его осквернения.

«Это святое место, куда должен входить и молиться армянин-христианин, это наша Святыня, мы сохранили и защитили эту церковь ценой крови, Дадиванк и сегодня наш».

Замена

После войны 24-летний дьякон Тигран Акопян был в Первопрестоле, там и узнал, что эта территория сдана, но монастырь остался. В то время он служил в церкви Сурб Хач Араратской епархии.

«Мне сообщили, что Его Святейшество намерен направить священнослужителей в Дадиванк на добровольной основе. Поскольку возникла необходимость вывезти туда нашу службу, я захотел к ним присоединиться. Мне кажется, в таких местах лучше должно проявляться служение священнослужителя, и мне была предоставлена ​​возможность иметь такое служение».

Во время эвакуации прихожане Дадиванка помогали жителям села и многим паломникам, посещавшим монастырь. Именно они готовили священников, отправляющихся в Дадиванк, к трудностям службы и духовным проблемам.

«Для меня служба священнослужителя, прежде всего, важна тем, что ты служишь людям. Я выбрал этот путь не потому, что думал спасти свою жизнь или отдалиться куда-то, стать священнослужителем для меня было уникальной возможностью послужить тем, кого я люблю, своему народу», — говорит церковнослужитель, отмечая, что для него служение в Дадиванке было идеалом служения.

Дьякон надеялся, что это станет для людей символом стойкости. «Прежде всего, у нас есть Господь наш Иисус Христос, который отдал свою жизнь за всех нас. Быть в Дадиванке — было возможностью немного походить на того, на которого мы все стараемся быть похожими, это, безусловно, было большой честью. И с одной стороны, на протяжении всей нашей христианской истории наши монастыри сохраняли нашу идентичность, были нашими хранителями, здесь была уникальная возможность сохранить нашу обитель».

Тигран дважды ездил в Дадиванк на служение. В ноябре 2020 г. — на один месяц и в марте 2021 г. — на 8 месяцев. Диакон вспоминает свой первый день служения.

«Был очень холодный день, шел снег, это было 28 ноября. Было очень необычно, когда ты свободно ездил по этому месту, а потом… ».

А потом, когда они доехали до последнего села, к ним присоединились миротворцы с машинами сопровождения, но самое необычное было то, что азербайджанцы остановили их на границе и проверили.

«Вначале такого восприятия не было, и осознание того, что еще несколько дней назад оно было твое, а теперь уже не твое, и ты едешь на свою территорию, на родину в качестве гостя, естественно создавало неуверенность и напряженность, потому что везде были азербайджанские солдаты. Когда мы въехали на территорию монастыря, мы почувствовали себя чуть спокойнее, потому что мало того, что нас уже защищали российские миротворцы, азербайджанцы не имели туда доступа».

До войны каждый день отца Ованнеса начинался с молитвы, продолжался встречами с народом и строительством. В Дадиванке еще работали 3 строительные бригады, до окончательной реставрации оставалось около года.

Обычный день диакона Тиграна был полон бытовых дел.

«В повседневной жизни все было на нас: приготовление еды, разные технические вопросы, обеспечение жилищных условий. То что зависело от нас, мы делали по долгу службы, остальное по духовному чину монастырских комплексов: ежедневные литургии, воскресные литургии, пробуждение ранним утром, подготовка к литургии. По распоряжению, служба велась каждые два часа. Каждый из нас был ответственен за какую-то работу, как и в монашеской жизни».

Раз в неделю в Арцахскую епархию отправляли продукты. Были проблемы со снабжением. Не было ни электричества, ни воды. Во время службы Тиграна электричество обеспечивал генератор, а воду — насос.

Они отапливали дровами и электрическими обогревателями.

Воду для купания нагревали с помощью чайника и электроводонагревателя.

Бывали случаи, когда священнослужители сутками были лишены еды, электричества и воды.

Были минимальные условия, но, по словам Тиграна, этого могло не стать в любой момент.

В свободное время они в основном занимались чтением, из Эчмиадзина им присылали книги, но там у них была и своя библиотека. Иногда они общались с российскими миротворцами.

«Во-первых, для них это была уникальная возможность быть так близко к священнослужителям, они же очень часто инициировали разговор с нами, и не важно, с какой темы начинался разговор, политика или другая тема, он всегда заканчивался на духовной теме», — продолжил отец Тигран.

Миротворцы удивлялись — они служили в таких условиях по приказу, а церковники служат добровольно.

Монахи редко разговаривали со своими родными, в основном, лишь для того, чтобы дать им знать, что у них все в порядке.

«Была проблема со связью, в основном посредством русских. При необходимости мы очень быстро устанавливали связь с главой епархии, даже со Святейшим Патриархом, если все было серьезно».

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Самым тяжелым был не быт, все знали, каким он будет еще до приезда в Дадиванк.

«Я не умел стирать, научился, научился и готовить. Это была отличная возможность для всех нас раскрыть свои личные качества. Оказалось, что один из наших дьяконов прекрасно готовит, до этого он вообще не готовил. Мы приобрели и другие важные качества: быть терпеливыми, сохранять спокойствие в случае любой опасности и быть более спокойными.

«Психологическая ситуация была гораздо тяжелее. Когда выходили, видели сожженные дома, и понимали, что всего несколько дней назад там жили армянские семьи. А в тех домах, которые не сгорели, сейчас живет враг, и везде азербайджанские флаги. Также было трудно осознавать, что тебя защищают не вооруженные силы твоей страны, а иностранцы. Это было тяжелейшее психологическое состояние, иногда даже не хотелось выходить, чтобы не видеть все это».