Шахматисты, представляющие Армению, продолжают выступления в индивидуальном первенстве Европы.

Как сообщает «Арменпресс», состоялись матчи 7-го тура чемпионата Европы, проходящего в Сербии. Габриэл Саркисян, Мануэл Петросян, Шант Саркисян, Мамикон Гарибян, Эмин Оганян завершили свои партии вничью. Победу отпраздновали Айк Мартиросян и Роберт Ованнисян.

За три тура до окончания чемпионата Айк Мартиросян, Габриэл Саркисян, Мануэл Петросян, Роберт Ованнисян, Шант Саркисян имеют по 5 очков. Лидером является Антон Коробов из Украины с 6,5 очками.