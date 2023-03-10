В условиях блокады Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией, при посредничестве и в сопровождении Международного Комитета Красного Креста сегодня, 10 марта, 16 пациентов Республиканского медицинского центра Министерства здравоохранения Республики Арцах с опухолевыми заболеваниями и патологиями, требующими неотложных хирургических вмешательств, были перевезены в специализированные медицинские центры Армения.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение министерства, 13 пациентов, которые были направлены на лечение в РА в рамках госзаказа, вместе с сопровождающими вернулись в Арцах.

В медицинских учреждениях, находящихся в ведении МЗ Арцаха, по-прежнему приостановлены плановые операции.

В отделении неонатологии и реанимации МЦ «Аревик» находятся 2 детей.

В ЗАО «Республиканский медицинский центр» в реанимационном отделении находятся 8 пациентов, из них 4 в критическом состоянии.

На сегодняшний день при посредничестве и сопровождении Международного Комитета Красного Креста из Арцаха в Армению перевезено всего 169 пациентов.