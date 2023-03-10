Католикос Всех Армян Гарегин II обратился с посланием к участникам конференции инициативы «Будущее армянское».

Как сообщает «Арменпресс» послание Католикоса Всех Армян зачитал директор Департамента внешних связей и протокола Первопрестольного архиепископ Натан Ованнисян.

«От Первопрестольного Святого Эчмиадзина передаем Наше приветствие и Наше патриаршее благословение основателям инициативы «Будущее армянское» и всем участникам конференции. Вы сегодня объединились с видением будущего нашего народа. Для нас большее удовлетворение, что дети нашего народа из разных стран мира объединились вокруг этой заветной цели и готовы приложить усилия для решения задач, стоящих перед нашим народом в настоящее время.

Ситуация вокруг Арцаха, сложившаяся в результате 44-дневной войны, события, произошедшие в нашем регионе и в мире, поставили нашу Родину в тяжелое положение. Наш народ столкнулся с опасностью угрозы существования. В этой решающей ситуации консолидация национального потенциала, общеармянский диалог важны и необходимы. Именно в нашем единстве должны проявиться наша мудрость и сила.

Только сплоченностью мы сможем преодолеть нынешний кризис и вывести нашу раздираемую испытаниями страну к вехам надежной мирной и безопасной жизни. В нашем единстве должно проявляться сознание того, что интересы Родины и нации ставятся выше личных потребностей. Совместными усилиями мы должны беречь родную страну, которая является гарантом нашего долголетия. С этой верой наш народ на Родине и в Диаспоре должен выступить с патриотической и национальной инициативой. Наши церковнослужители выполняют свою миссию с таким же рвением. Донося до всех вас Нашу патриархальную оценку, желаем, чтобы Всевышний помог вам во всех патриотических делах и благословил все усилия, которые прилагаются во имя мира в Армении и Арцахе и во имя светлого будущего армян всего мира», — говорится в послании Католикоса.