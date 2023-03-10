Министр обороны Армении Сурен Папикян 10 марта с внезапным визитом посетил N-скую воинскую часть Министерства обороны.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве обороны Армении, министр Папикян, посетив воинскую часть, ознакомился с ходом строительных работ. Глава оборонного ведомства также встретился с новобранцами, призванными на службу несколько месяцев назад, поинтересовался условиями их службы, просмотрел предусмотренные учебным планом занятия тактической и физической подготовки.

Сурен Папикян также побывал в учебно-тренировочном лагере воинской части, ознакомился с возможностями полигона и побеседовал с военнослужащими, участвующими в практических занятиях по огневой подготовке.