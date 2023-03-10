В тюрьмах Баку все еще остаются десятки армянских военнопленных, которых Азербайджан называет «террористами» и не спешит выдавать их Армении.

Как сообщает «Арменпресс», русская служба BBC обратилась к вопросу содержащихся в Азербайджане армянских военнопленных, отметив, что они стали разменной монетой в зашедших в тупик переговорах.

«Армянские пленники в Азербайджане: террористы, заложники или разменная монета?» — это название длинной статьи в BBC. Она напоминает, что летом 2021 года бакинский суд приговорил 13 армянских военнопленных к 6 годам лишения свободы, обвинив их в «терроризме, незаконном хранении и ношении оружия, незаконном пересечении границы, а также создании «вооруженных организаций».

Русская служба BBC подчеркнула, что армянские военнослужащие были окружены и арестованы уже после окончания второй карабахской войны. Газета отмечает, что в то время было неясно, под чьим контролем находится село Хин Тагер (Хинтаглар), и подробно излагает обстоятельства захвата армянских военнослужащих.

Автор статьи общалась с членами семьи одного из осужденных в Азербайджане заключенных Манука Мартояна, с бывшим Омбудсменом Армении Арманом Татояном и с адвокатом Сирануйш Саакян, представителем Армении по вопросам военнопленных в ЕСПЧ.

Баку утверждает, что в Азербайджане содержатся 33 армянских военнопленных, но, по словам Армана Татояна, это число не соответствует действительности. В свою очередь Сирануйш Саакян отметила, что кроме 33 военнопленных в Азербайджане может быть еще 80 военнопленных.

BBC отмечает, что, по мнению азербайджанских правозащитников, судебные процессы над военными проводились с нарушением правовых норм.

«Суды проходили второпях, без вникания в дело. Все понимали, что завтра эти люди станут объектом обмена и торга с армянской или с американской стороной или даже с сирийской стороной, потому что там находятся два гражданина Сирии», — говорит азербайджанский правозащитник Ариф Юнус.

Эксперты отмечают, что пленные нужны Азербайджану для «различных политических жестов», например, когда в регион приехал представитель госсекретаря США, азербайджанские власти передали Армении 15 пленных.

Автор статьи также отмечает, что подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном сталкивается с проблемой защиты прав армян Нагорного Карабаха. Армяне опасаются за свою безопасность, поскольку власти Азербайджана поддерживают в стране арменофобию.