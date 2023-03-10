Агентство территориального развития «Мы — наши горы» подписало Меморандумы о сотрудничестве с Министерством социального развития и миграции Республики Арцах и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Арцах.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение агентства, согласно меморандумам, агентство «Мы — наши горы» безвозмездно предоставит Министерству социального развития и миграции около 80 тонн продуктов питания для распределения среди соответствующих социальных групп населения. А Государственной службе чрезвычайных ситуаций МВД будет передано более 180 тонн продуктов питания для включения их в государственный резерв Республики Арцах.

В период блокады агентство «Мы — наши горы» инициировало и на средства доноров и при их содействии приступило к реализации программы «Пополнение продовольственного запаса Арцаха», целью которой было приобретение питательных, но в то же время, наиболее целесообразных с точки зрения транспортировки и хранения продуктов.

«Блокада показала, в каком продовольствии мы нуждаемся в первую очередь. Со специалистами мы обсудили и отобрали такие продукты, которые могут обеспечить сбалансированное питание населения и наиболее удобны с точки зрения сохранности. Организовали их приобретение и перевозку, и сейчас большая часть груза уже доставлена ​​в Арцах. Целью этих меморандумов является передача товаров соответствующим ведомствам, чтобы они могли осуществлять распределение и дальнейшее управление», — сказал руководитель арцахских проектов агентства Григорий Мартиросян.

Агентство территориального развития «Мы – наши горы» инициирует и реализует проекты развития Арцаха и Сюника в тесном сотрудничестве с правительствами Республики Арцах и Республики Армения, а также другими местными, международными и частными организациями. «Мы — наши горы» во время кризиса оказывает гуманитарную помощь народу Арцаха, способствуя финансовой независимости региона, улучшая первичное здравоохранение и поддерживая детей и молодежь. Учредителем агентства является Рубен Варданян.