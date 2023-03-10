С 10 по 12 марта в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна пройдет ежегодная выставка сектора информационных технологий Армении «DigiTech». В этом году она проходит под названием «Амбициозный Тек. Устойчивость открытых экономик в условиях нарастающей нестабильности мира».

По сообщению «Арменпресс», в ней участвуют около 30 спикеров из 9 стран, 2000 зарегистрированных посетителей и 120 компаний.

На открытии выставки министр ВТП Армении Роберт Хачатрян отметил, что в последние годы в Армении в сфере высоких технологий, которая включает в себя сферы ИТ и связи, наблюдается большой рост, и для которых министерство совместно с сектором разрабатывает различные программы.

«Как вы знаете, недавно мы приняли несколько программ содействия, призванных облегчить трудности сектора и преодолеть вызовы. Эта поддержка со стороны правительства будет постоянной. Мы стараемся активно общаться с сектором, узнавать об их проблемах, чтобы иметь возможность оказывать адресную и целенаправленную поддержку. К сожалению, на данный момент я не могу представить точные цифры этого роста, но уверяю вас, что у нас есть ощутимые и существенные отличия по сравнению с прошлым годом. Еще раз поздравляю организаторов и участников и желаю им успехов в продуктивных и приятных дискуссиях». Хачатрян сообщил, что в этом году министерство помогло стартапам создать свои стенды. «При поддержке наших грузинских партнеров мы пригласили и стратапы. Думаю, у всех будет возможность познакомиться и пообщаться», — сказал министр.

Александр Есаян, председатель Союза компаний передовых технологий отметил, что «DigiTech» этого года является крупнейшим в своей истории.