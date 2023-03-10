Вице-мэр Еревана Геворг Симонян в настоящее время не имеет юридического статуса, он прибыл в Антикоррупционный комитет для дачи объяснений. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал начальник отдела информации мэрии Еревана Левон Сардарян.

«Заместитель мэра Еревана Геворг Симонян не арестован, более того, не был подвергнут приводу в наручниках или с применением других форм принуждения и вообще не имеет на данный момент никакого статуса. Господин Симонян отправился в Антикоррупционный комитет для дачи объяснений по приглашению сотрудников Антикоррупционного комитета, которые провели обыск в его офисе», — написал Сардарян.

Ранее сотрудники Антикоррупционного комитета проводили обыск в офисе вице-мэра Еревана Геворга Симоняна в рамках расследуемого Комитетом уголовного производства.

СМИ пишут, что это уголовное производство было возбуждено из-за злоупотреблений во время пандемии коронавируса, когда Геворг Симонян был заместителем министра здравоохранения. Дело было возбуждено на основании исследования Аудиторской палаты.