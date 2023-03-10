10 марта губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян принял посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина, прибывшего в регион с рабочим визитом.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Карен Саркисян написал на своей странице в Facebook.

В ходе встречи была обсуждена дорожная карта сотрудничества, подписанная 8 августа 2022 года между Гегаркуникской областью РА и Омской областью Российской Федерации, которая будет способствовать расширению экономических отношений между сторонами.

Губернатор представил послу России и последствия агрессии, развязанной Азербайджаном в приграничных населенных пунктах Гегаркуникской области 13-14 сентября 2022 года, ситуацию в этих населенных пунктах и ​​шаги, предпринятые по их преодолению.