Армения не обсуждала вопрос интеграции Арцаха в состав Азербайджана.

Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью радиостанции “Азатутюн” сказал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, касаясь вопроса о том, что Баку настаивает на том, чтобы вопрос интеграции карабахских армян был в повестке дня диалога, и известно, что Степанакерт отвергает это.

“Мы не обсуждали такого вопроса. Все публично говорили, что эти дискуссии о правах и безопасности, и международные договоренности заключаются именно в этом, и эти договоренности должны выполняться”, — сказал Григорян.

На вопрос о том, заключается ли позиция Еревана в том, что вопрос не должен обсуждаться, секретарь Совета безопасности ответил: “Позиция Еревана заключается в том, чтобы обсудить то, о чем мы договорились, то есть права и безопасность в рамках международного механизма”.

Относительно замечания о том, что, по мнению Азербайджана, это может означать интеграцию, Григорян подчеркнул, что если конечный результат уже предопределен, то эти переговоры будет сложно продвинуть, потому что Нагорный Карабах также может озвучить конечные результаты своих ожиданий.

“Поэтому для того, чтобы переговоры состоялись, необходимо создать возможность для дискуссий, и необходимо оставаться в рамках договоренностей, потому что мы договорились обсудить безопасность и права”, — заключил Григорян.