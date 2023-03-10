Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян на своей странице в Twitter коснулся нарушения режима прекращения огня вооруженными силами Азербайджана на линии соприкосновения 10 марта.

«Азербайджан нарушил режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. С одной стороны, Алиев продолжает заявлять, что они готовы разговаривать с армянами Нагорного Карабаха, с теми, кто там родился, с другой стороны, они нападают на людей, которые родились и мирно живут в Нагорном Карабахе. Теперь мир знает, что имеет в виду Алиев», — как сообщает Арменпресс, написал Марукян.

Напомним, что подразделения ВС Азербайджана 10 марта, в период с 19:10 до 19:40, нарушили режим прекращения огня на северном направлении линии соприкосновения в Республике Арцах, применяя стрелковое оружие. Пострадавших с армянской стороны в результате нарушения режима прекращения огня нет.

О нарушении режима прекращения огня было доложено командованию российского миротворческого контингента. В настоящее время ситуация на линии соприкосновения относительно стабильна.