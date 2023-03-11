Шахматисты, представляющие Армению, продолжают выступления в первенстве Европы.

Как передает Арменпресс, в Сербии состоялись матчи 8-го тура. Среди армянских гроссмейстеров вничью завершили свои матчи Габриэл Саргсян, Айк Мартиросян, Мануэл Петросян, Шант Саргсян, Роберт Ованнисян, Эмин Оганян, Армен Барсегян и Роберт Пилипосян. Победносыграли Мамикон Гарибян, Самвел Тер-Саакян, Ваге Даниелян и Саргис Манукян.

Единоличным лидером чемпионата Европы является украинец Антон Коробов, набравший 7 очков из 8 возможных.

Среди армянских шахматистов по 5,5 очка набрали Габриэл Саргсян, Мануэл Петросян, Айк Мартиросян, Шант Саргсян, Мамикон Гарибян и Роберт Ованнисян.