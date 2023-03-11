Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание Ли Цяну по случаю назначения на должность премьера Государственного совета Китайской Народной Республики.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в частности, в посланииговорится:

“Ваше Превосходительство,

От имени правительства Республики Армения и от себя лично сердечно поздравляю Вас с назначением на должность премьера Государственного совета Китайской Народной Республики, желаю новых успехов и достижений.

Уверен, что Ваш богатый и многолетний опыт работы в системе государственного управления послужит процветанию Китайской Народной Республики, дальнейшему укреплению ее авторитета и роли на международной арене.

Выражаю свою готовность работать с Вами на благо дальнейшего развития и углубления взаимодействия между двумя нашими странами и народами.

Желаю Вам крепкого здоровья и плодотворной деятельности, а дружественному народу Китая — прочного мира и благополучия”.