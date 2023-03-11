Бабкен Шаумян, директор-учредитель MedLine Clinic, арестован в рамках уголовного дела, расследуемого Антикоррупционным комитетом.

Об этом в беседе с корреспондентом Арменпресс сообщили в Антикоррупционном комитете.

В отношении заведующего лекарственно-резистентным отделением «Национального центра пульмонологии» Л.Е. решением суда в качестве альтернативной меры пресечения избран домашний арест.

Ранее в ходе предварительного расследования, проведенного Антикоррупционным комитетом РА, были получены фактические данные о том, что вице-мэрЕревана Геворг Симонян в 2020-2022 гг. занимая должность заместителя министра здравоохранения РА, в силу личной заинтересованности не исполнял свои служебные обязанности, в результате чего был нанесен значительный ущерб законным интересам государства

По приказу министра здравоохранения заместителю министра Г. Симонянубыло поручено осуществление необходимой медицинской помощи и поддерживающих услуг в связи с коронавирусной болезнью, включая координацию финансирования, а консультант Министерства здравоохранения РА по пульмонологии и туберкулезу,заведующий отделением лекарственной устойчивости «Национального центра пульмонологии» Министерства здравоохранения РА Л.Е. был назначен ответственным за дифференциацию (группы дифференциации при выписке) пациентов с подтвержденным заболеванием COVID-19 и дифференциацию пациентов, получающих лечение в стационарных условиях.

По результатам предварительного следствия, проведенного в рамках уголовного производства, установлено, что в рамках вышеуказанной программы директор-учредитель СП компании MedLine Clinic Б. Ш. организовал внесение и реализацию врачами той же фирмы заведомо ложных сведений в историях болезни, являющихся официальными документами, а также по предварительному сговору с теми же лицами присвоил особо крупную сумму денег.На основании предоставленных ложных сообщений особо крупная сумма в размере 119 005 000 драмов РА была перечислена компании СП MedLine Clinic из финансовых средств программы «Профилактика, контроль и другие комплексные мероприятия по лечению новой коронавирусной инфекции (Covid-19).

Заместитель министра здравоохранения Г. Симонян, отвечая за координацию финансирования вышеуказанного проекта по приказу министра, а также возложив на себя обязанность осуществлять контроль за выполнением функций по выписке больных коронавирусной болезнью, в силу своей личной заинтересованности в том и чтобы не ухудшить прежние деловые отношения с Б.Ш., умышленно не выполнял возложенные на него обязанности и не контролировал процесс регистрации больных и их выписки, осуществляемыйЛ.Е. и членами группы.

Арестованы заместитель мэра Еревана Геворг Симонян и еще 10 человек.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.