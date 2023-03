Посол США в Армении Кристина Квинн поделилась своими впечатлениями от природы и культурного наследия Армении.

Как передает Арменпресс, посол сделала запись об этом на своей странице в Twitter и разместила фотографии.

«Во время поездки в Сюник и Вайоц Дзор у меня была возможность прочувствовать и насладиться красотой природы и уникальным культурным наследием Армении, попробовать вкусные местные блюда и познакомиться с талантливыми мастерами Армении. Я с нетерпением жду возможности увидеть больше», — написала госпожа посол.

While traveling to Syunik and Vayots Dzor, I had the chance to experience Armenia’s natural beauty and unique cultural heritage, taste some delicious regional foods, and meet some of Armenia’s talented artisans. I look forward to seeing more! pic.twitter.com/JGjpjnvYr4