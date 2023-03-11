Получены заключения судебно-медицинской экспертизы трупов 8 из 15 военнослужащих, погибших в воинском укрытии, расположенном в селеАзат.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил доверенное лицо родителей 13-ти из 15-ти погибших военнослужащих, адвокат Норайр Норикян.

«Сообщаю вам, что сегодня мы получили заключения судебно-медицинской экспертизы тел 8 из 15 военнослужащих, погибших в военном укрытии села Азат.

По заключению экспертизы, смерть военнослужащих наступила в результате «угарного газа и ожогового шока», отметил адвокат.

Наркотиков и психотропных веществ у 8 погибших военнослужащих, которых обследовали, не обнаружено.

«После встречи с родителями погибших военнослужащих и тщательного изучения заключений мы в кратчайшие сроки выступим с заявлением и представим позицию и действия пострадавшей стороны», — сказал Норикян.

19 января около 01:30 часов 15 военнослужащих срочной службы погибли в результате пожара, произошедшего в жилом помещении, предназначенном для личного состава воинской части N в селе Азат Гегаркуникскойобласти МО РА.

По делу арестован заместитель командующего тылом воинской части по тылу и коммунальному хозяйству.