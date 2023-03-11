Депутат фракции «Гражданский договор» Национального Собрания РА Асмик Акопян в ходе встречи парламентских делегаций стран-членов ОДКБ на проходящей в Бахрейне 146-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС) говорила о бездействии ОДКБ в случае оккупации Азербайджаном суверенных территорий Армении.

Как передает Арменпресс, об этом депутат написала на своей странице в Facebook.

«В мае и ноябре 2021 года, а также в сентябре прошлого года Азербайджан предпринял широкомасштабную вооруженную агрессию против Республики Армения, в результате которой около 150 кв. км суверенной территории Армении были оккупированы. В этой ситуации для Армении была важна военная и политическая поддержка партнеров по ОДКБ.И мы сожалеем, что наша организация (ОДКБ) пока не имеет четкой политической оценки того, что было совершено нападение на суверенную границу Республики Армения и что Азербайджан оккупировал территории страны-члена ОДКБ», — отметила Акопян.

Говоря о гуманитарном кризисе и вопросах безопасности в Нагорном Карабахе, она отметила, что, несмотря на то, что в феврале этого года Международный суд обязал Азербайджан обеспечить беспрепятственное передвижение по Лачинскому коридору, который является единственным путем, связывающим Нагорный Карабах с внешним миром, азербайджанская сторона не предприняла необходимых шагов для реализации решения суда.

«Уже три месяца, как параллельно блокированию Лачинского коридора и созданию гуманитарной катастрофы, Азербайджан продолжает терроризировать коренное армянское население Нагорного Карабаха. Вооруженные силы Азербайджана периодически нарушают режим прекращения огня.На днях стреляли в мирного жителя Нагорного Карабаха, который выполнял сельскохозяйственные работы.А 5 марта в результате диверсионного нападения вооруженных сил Азербайджана погибли трое полицейских МВД Нагорного Карабаха, еще один офицер был ранен»,-сказала депутат.

Она призвала присутствующих осудить применение силы Азербайджаном, а также провокационные проявления широкомасштабной военной операции.