Естественный прирост населения в Армении за первый месяц 2023 года составил 742 человек.

Как передает Арменпресс, это подтверждается данными, опубликованными Статистическим комитетом Армении.

В Армении в январе родилось 3.229 детей, что на 12,6% больше, чем в январе прошлого года, на 13,2% — по сравнению с январем 2021 года.

В январе этого года статистика смертей сократилась. В январе 2023 года скончались 2 487 человек, что на 10,8% меньше, чем в январе прошлого года, и на 17,5% меньше, чем в январе 2021 года.

Число мертворожденных в январе составило 29 человек.Для сравнения, в январе 2022 года этотпоказатель составлял30человек, а в январе 2021 года – 39.

Естественный прирост в январе 2023 года составил 742, увеличившись в 9,4 раза по сравнению с январем 2022 года.