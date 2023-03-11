На армянский авиарынок вошел новый авиаперевозчик — компания «Армянские авиалинии», которая 11 марта совершила первый рейс по маршруту Ереван-Москва-Ереван на своем самолете Airbus A321-200.

Об этом Арменпресс сообщили в ЗАО «Международные аэропорты Армении».

Рейсы будут выполняться с регулярностью 5 рейсов в неделю по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям из Международного аэропорта «Звартноц» в Международный аэропорт «Шереметьево».

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С 13 марта текущего года начнутся рейсы Ереван-Сочи-Ереван (каждый понедельник и пятницу) и Ереван-Самара-Ереван (каждое воскресенье).