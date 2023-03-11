Днем 11марта, 12-13 марта на территории республики ожидается погода без осадков.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает МЧС Армении.

Осадки ожидаются в отдельных регионах 14-15 марта, в большинстве регионов — 16 марта.

Ветер ожидается юго-западный со скоростью 2-4 м/с, 11-15 марта местами ожидается усиление ветра 12-15 м/с.

Днем 11-12 марта температура воздуха постепенно повысится на 4-7 градусов.

Днем 11 марта, 12-13, 15 марта в Ереване ожидается погода без осадков. Дождь возможен в вечерние часы 14 марта, в ночь с 15 на 16 марта.