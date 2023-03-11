Интервью спецпредставителя ЕС по вопросам Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара 8 марта азербайджанским СМИ в связи с ситуацией, связанной с блокадой Лачинского коридора, вызывает серьезные вопросы в плане соблюдения статуса нейтрального посредника.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает МИД Арцаха в комментарии, сделанном в связи с заявлением Клаара.

МИД Арцаха принял к сведению сообщение представителя Европейского Союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара в социальных сетях от 9 марта 2023 года.

«Тем не менее, сделанные им ранее, 8 марта, в интервью азербайджанским СМИ заявления относительно ситуации с блокадой Лачинского коридора вызывают серьезные вопросы с точки зрения их соответствия статусу нейтрального посредника, на который претендует специальный представитель ЕС.

Говоря о якобы легитимности подходов Азербайджана относительно Лачинского коридора, специальный представитель ЕС явно игнорирует общий контекст происходящих событий. Контекст же событий заключается в том, что уже почти три месяца Азербайджан незаконно блокирует Лачинский коридор, тем самым не только нарушая свои обязательства по Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, но и грубо попирая основополагающие права народа Арцаха. Под предлогом якобы необходимости контроля над Лачинским коридором вооруженные силы Азербайджана 5 марта совершили террористический акт, убив троих и ранив одного офицера Полиции Республики Арцах», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве также подчеркнули, что все аргументы Азербайджана относительно блокады Лачинского коридора, включая тезис о якобы использовании коридора в военных целях, после детального изучения были отвергнуты Международным судом ООН, который постановил безоговорочно восстановить беспрепятственное движение по Лачинскому коридору людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Решение Международного суда ООН имеет юридически обязательный характер, о чем заявили также высокопоставленные представители ЕС.

«На этом фоне высказывания в поддержку незаконных претензий Баку воспринимаются Азербайджаном как карт-бланш на осуществление преступной политики этнической чистки Арцаха, в основе которой лежит отрицание неотъемлемых прав его народа на жизнь, самоопределение, свободу и мирное развитие. Азербайджан стремится создать такие условия, при которых ничто не помешало бы Баку силой установить контроль над всей территорией Арцаха и завершить свои преступные программы.

Если специальный представитель ЕС действительно обеспокоен действиями, повышающими напряженность в регионе, то настоятельно рекомендуем обратить внимание на военные провокации, агрессивные и милитаристские заявления Азербайджана, а также на размещение на оккупированных территориях Арцаха новых воинских частей и другой военной инфраструктуры», — подчеркнуло министерство.

В беседе с азербайджанскими СМИ Клаар заявил, что Евросоюз никогда не собирался вступать в конкуренцию в процессе армяно-азербайджанского мирного урегулирования. «Для нас никогда не было цели «брюссельский процесс против другого процесса».

Клаар написал 9 марта в Twitter, что глубоко обеспокоен недавней волной столкновений со смертельным исходом и новыми сообщениями о стрельбе. «Нет оправдания насилию, все вопросы должны решаться только путем переговоров. Регион достаточно пострадал от столкновений. Настало время работать вместе для прочного и справедливого мира», — отметил он.