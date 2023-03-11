Подавляющее большинство участников первого Всеармянского гражданского форума «Будущее армянское» — 93,7 процента, считают, что проблема Арцаха — это проблема 10 миллионов армян мира.

Как передает Арменпресс, об этом во время подведения итогов обсуждений в первый день конференции сказал председатель счетной комиссии, американскийармянин Арик Геворгян, подчеркнув, что армяне всего мира должны вместе взять на себя ответственность за Арцах, а не взваливать проблему только на плечи государства и граждан Армении, особенно народа Арцаха. Армянский народ должен небояться побеждать.

Арик Геворгян также отметил, что 31 процент участников проголосовали за точку зрения о том, что усилия со стороны государства, общин, армянских организаций и отдельных лиц, направленные на признание Геноцида армян, до сих пор были эффективными, но сегодня всеармянские усилия должны быть направлены больше на решение проблем безопасности. Еще 31 процент считают, что они не очень эффективны и нуждаются в доработке.

«А 62 процента участников проголосовали за мнение, что наш долг — сохранить наше историко-культурное наследие и передать его следующим поколениям, на что и государство, и армяне всего мира должны тратить как можно больше ресурсов, и делать это эффективно», — сказал он.

Подводя итоги первого дня форума, Арик Геворкян подчеркнул, что наибольшую озабоченность в ходе обсуждений вызывает вопрос Арцаха.

«Это моя забота, твоя забота, ваша и нашазабота, это забота каждого армянина, Арцах – часть нас. Следующий вопрос –укрепление не туристических, а жизненных связей с Арменией. Обсуждается вопрос о том, что мы не должны смотреть на Диаспору как на ту, которая оказывала поддержку в течение 30 лет, не делать нашу Родину «нищей», а делать Диаспору игроком в развитии Армении—и финансами, и знаниями, и ресурсами, и тем самым заставить его почувствовать себя частью родины, ведь Армения не моя, не твоя и не его, а наша», — заключил Геворгян.