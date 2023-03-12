Состоялись партии 9-го тура личного чемпионата Европы по шахматам.

Как передает Арменпресс, на проходящем в Сербии Чемпионате Европы по шахматам состоялись матчи 9-го тура. Среди представителей Армении победу праздновал только Самвел Тер-Саакян. Очко разделили Габриэль Саркисян, Айк Мартиросян, Мануэл Петросян, Шант Саргсян, Мамикон Гарибян, Роберт Ованнисян, Эмин Оганян, Ваге Даниелян, Роберт Пилипосян и Алекс Саакян.

Габриэль Саргсян, Мануэль Петросян, Айк Мартиросян, Шант Саргсян, Мамикон Гарибян, Роберт Ованнисян и Самвел Тер-Саакян набрали по 6 очков. Единоличный лидер турнирной таблицы — Алексей Сарана, набравший 7,5 очков из 9 возможных.

Чемпионат Европы в Сербии завершится через два тура.