Суд принял к рассмотрению ходатайство следователя об аресте вице-мэра Еревана Геворга Симоняна.

Информацию подтвердили Арменпресс в Антикоррупционном комитете.

Симонян будет находиться под стражей два месяца.

Ранее были получены фактические данные о том, что вице-мэр Еревана Геворг Симонян в 2020-2022 гг. занимая должность заместителя министра здравоохранения РА, неся ответственность за распределение государственного финансирования, из-за личной заинтересованности и кумовских отношений с Бабкеном Шаумяном, директором-учредителем MedLine Clinic, не исполнял свои служебные обязанности, в результате чего Б. Ш. был нанес значительный ущерб законным интересам государства, присвоив 120 млн.драмов. Арестованы 11 человек, в том числе и заместитель мэра Еревана Геворг Симонян.

Директор медицинского центра MedLine Clinic Бабкен Шаумян уже арестован, а в отношении заведующего лекарственно-резистентным отделением «Национального центра пульмонологии» Л.Е. решением суда в качестве альтернативной меры пресечения избран домашний арест.