Арестован бывший депутат НС Армении Геворг Петросян — на основании обоснованного подозрения в совершении преступного деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 452 УК РА. Начато уголовное производство, выясняются обстоятельства.

Об этом Арменпресс сообщил советник Генерального прокурора Армении Гор Абрамян.

11 марта около 21:00 часов сотрудники Котайкской патрульной службы МВД на автодороге Абовян-Ереван заметили автомобиль «Мерседес», водитель которого управлял машиной беспорядочно.

«В районе Северного автовокзала Еревана водитель «Мерседеса» не подчинился законному требованию патрульных через громкоговоритель остановиться и продолжал управлять машиной хаотично.

Патрульные преследовали его, повторяя несколько раз требование «остановиться». Автомобиль был принудительно остановлен на улице Царав Ахпюр в Ереване. Водитель выкрикнул угрозы и убежал. Продолжая преследование, патрульные снова принудительно остановили машину на той же улице.

Водитель отказался пройти тест на трезвость и продолжал угрожать патрульным.

Водителя задержали и доставили в Нор-Норкский отдел МВД.

Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.