Посол Армении в Сирии Тигран Геворгян 9 марта посетил пострадавший от разрушительного землетрясения город Латакию и населенный армянами Кесаб.

Как стало известно Арменпресс со страницы посольства в Facebook, посол Тигран Геворгян провел встречи с представителями местных структур сирийско-армянской общины, в ходе которых были обсуждены проблемы, с которыми столкнулась сирийско-армянская община после землетрясения.

Отмечается, что посол Армении передал денежную помощь, выделенную Всеармянским фондом «Айастан», учителям и административно-техническому персоналу сирийских армянских школ Армянской католической церкви Бареуст, Объединенной евангелической ц. св. Мучеников, Школы национальных исследований и др.