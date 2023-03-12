На территории Армении днем 12-го марта, а также 13-15 марта ожидается погода без осадков.

Как сообщили Арменпресс в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении, 16-17 марта в большинстве регионов ожидается дождь.

«Ветер юго-западный со скоростью 2-4 м/сек, 12-15 марта в отдельных местах ожидается усиление ветра до 12-15 м / сек.

Днем 12 марта температура воздуха повысится на 2-4 градуса», — говорится в сообщении

Согласно источнику, днем 12-го марта и 13-15 марта в Ереване ожидается погода без осадков.