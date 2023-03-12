Большинство участников первого Всеармянского гражданского форума «Будущее армянское» (57%) считают, что кризис доверия можно преодолеть путем создания новых платформ сотрудничества — единство умножит результаты.

Как передает Арменпресс, об этом в ходе второго дня форума «Будущее армянское» заявила член счетной, контрольной комиссии проживающая в Москве Людмила Мкртчян, при подведении итогов обсуждений цели «единство Армения-Диаспора». При этом она подчеркнула, что это одна из исключительных инициатив, когда голос, мнение и сплоченность Диаспоры могут генерировать большие достижения для создания крепкой и стабильной Родины.

Людмила Мкртчян отметила также, что 53,2% участников проголосовали за ту точку зрения, что основной повесткой дня взаимодействия Армения-Диаспора должно быть усиление Армении, надеясь, что впоследствии усиливающаяся Армения будет легче способствовать сохранению армянства в диаспоре. Как должна управляться реализация повестки Армения-Диаспора? По этому вопросу 45,9% участников считают, что она должна управляться из Армении с участием армян Диаспоры, предусматривая конституционные реформы для диаспоры механизмы участия в государственном управлении. А 37,7 процента считают, что управлять ею следует через вновь созданную общеармянскую структуру, которая объединит все существующие механизмы и гармонизирует работу.

«В ходе голосования были закреплены приоритеты, которые были важны почти для большинства участников: это создание Общеармянского движения Back to Armenia, инвестиционной компании «Айастан», общеармянской лоббистской сети, кооперативной сети предпринимателей и института периодических командировок учителей армянского языка Армении в общины Диаспоры. Это те важные вопросы, которые очень интересуют Диаспору и всех, и над которыми мы еще продолжим работать», — отметила Мкртчян.

Она также подчеркнула, что важно, чтобы Диаспора была включена в систему управления и, почему бы и нет, голос Диаспоры также мог быть использован. По ее словам, присутствующие сегодня здесь хотят вдохнуть новую жизнь в отношения Армения-Диаспора. «Послушав мысли в течение этих трех дней, мы должны понять одно: если мы создаем программу, то мы должны создавать будущее нашей Армении с новой страницы, с новой командой», — сказала она.

Людмила Мкртчян подчеркнула, что для восстановления отношений Армения-Диаспора необходимо новое дыхание и новые подходы, поскольку старые механизмы утратили и свою силу, и главное – доверие.