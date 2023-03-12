12 марта под руководством президента Республики Арцах Араика Арутюняна состоялось внеочередное расширенное заседание Совета безопасности.

Как сообщили Арменпресс в администрации президента Республики Арцах, были обсуждены создавшаяся в республике кризисная ситуация и существующие вызовы.

«В своем выступлении глава государства отметил, что вызовы, возникшие вследствие блокады, все еще существуют, а блокирование 10 марта газопровода, по которому поступает газ из Армении, является очередным шагом по углублению гуманитарного кризиса в Арцахе.

Президент Арутюнян в очередной раз призвал международную общественность обратить внимание на 91-дневную блокаду народа Арцаха. Он подчеркнул, что Республика Арцах пытается оправиться от последствий тяжелой войны 2020 года, но сейчас столкнулась с новыми серьезными вызовами, обусловленными блокадой и применением силы», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, президент республики дал ряд поручений компетентным органам с целью осуществления неотложных и важных мер в связи со сложившейся ситуацией.